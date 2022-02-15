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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:10674

Ситуация с COVID-19 в Сумской территориальной громаде

Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде.

За последние сутки, 20 февраля, выявлено 113 новых больных. Выздоровели 383 человека.

В настоящее время на лечении находятся 11798 сумчан.

Всего с начала распространения болезни, а именно с апреля 2020 года, в Сумах зарегистрировано 75840 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием: взрослые – 70518, дети – 5322.

Общество Карантин Коронавирус Пандемия
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