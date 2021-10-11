В пятницу сумские футзалисты примут хмельницких

Игра состоится в манеже СумГУ, начало встречи в 17.00.
После семи туров команды замыкают турнирную таблицу. «Сумы» с тремя очками восьмые, а «Сокол» с двумя - девятый. В плей-офф выходят восемь команд.
Сейчас руководством команды принято решение, что вход на игру будет свободный. Однако уже в ближайшее время возможны изменения в карантинных ограничениях в регионе. В случае ограничения правил допуска зрителей на трибуны будет сообщена дополнительная информация.
В связи с карантинными ограничениями напоминаем, что зрители должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию на трибунах.
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