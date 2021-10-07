Полиция разоблачила мошенника, который обогатился за счет малолеток Воспользовавшись доверием, 18-летний парень выманил два мобильных телефона у несовершеннолетних знакомых.

С заявлением о преступлении в полицию обратился 17-летний сумчанин. Он рассказал, что на улице встретил знакомого, который попросил воспользоваться его мобильным телефоном для срочного звонка. Получив телефон, парень исчез в толпе.

Позже в полицию обратился еще один несовершеннолетний житель областного центра, который рассказал, что недавно встретил своего знакомого, который рассказал, что ему срочно необходимы деньги и попросил его мобильный телефон, чтобы на несколько дней «заложить» его в ломбард. И пообещал через несколько дней его выкупить и вернуть с «вознаграждением» в 1000 гривен. На что тот согласился.

Однако, встретившись в условленный день, злоумышленник отказался возвращать телефон владельцу. Поняв, что его обманули, парень обратился за помощью в полицию.

Полицейские разыскали афериста, им оказался 18-летний уже ранее судимый сумчанин.

По данному факту в полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.