В Сумах произошла авария на Бандеры 19 октября патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на улице Степана Бандеры.

Выяснилось, что водитель автомобиля Chevrolet Aveo, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, который ехал впереди.

Вследствие ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы ДТП, а также составили на водителя Chevrolet Aveo админматериал по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.