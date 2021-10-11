В Сумах произошла авария на Бандеры

Выяснилось, что водитель автомобиля Chevrolet Aveo, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, который ехал впереди.
Вследствие ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы ДТП, а также составили на водителя Chevrolet Aveo админматериал по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
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