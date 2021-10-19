В Сумах на переходе сбили пешехода 19 октября, около 7 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на улице Белопольское шоссе.

Прибыв на место происшествия, инспекторы предварительно выяснили, что 36-летний водитель, управляя автомобилем ЗАЗ, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вследствие ДТП 55-летний мужчина получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные на место вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.