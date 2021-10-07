Лера Сумской таки остается в санкционном списке «воров в законе» Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал разъяснения относительно того, что в санкционный список «воров в законе», который огласили в мае этого года, попали 108 случайных лиц.

Данилов в комментарии hromadske объяснил, что это не так, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что 108 человек внесли в список не по ошибке, а с ошибками в данных.

"Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены", - сказал Данилов и подчеркнул, что правоохранители, допустившие ошибки транслитерации, были наказаны.

Также он добавил, что среди более чем 650 человек все-таки был один, оказавшийся в перечне случайно. Санкции против него уже сняли. Кто это и почему его внесли в список - по личным мотивам или ошибочно - Данилов пока не уточнил.

То есть, информация о том, что Сергея Лысенко, известного больше как Леру Сумского, исключили из санкционного списка криминалитета, не соответствует действительности.