Сумських митців запрошують до участі в міжнародному конкурсі фотографій

Конкурс проводиться з 2007 року, а з 2018 року він став міжнародним.
Цьогоріч темою фотозмагання є «Портрет», а рубрика вільної теми називається «Мобільне фото».
Світлини приймають до 10 листопада. Переможці стануть відомі 1 грудня 2021 року. На церемонії нагородження експонуватимуть 50 кращих фотографій.
Учасники конкурсу повинні подати цифрові файли (у форматі jpeg; розмір файлу, що надсилається – 20х30 см, 300 dpi). Авторські права на надіслані фотографії повинні належати особі, на ім'я якої було подано твір для участі.
Заявки надсилати на пошту: invest@smr.gov.ua, (питання за телефоном 700–582)