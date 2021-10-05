Сумських митців запрошують до участі в міжнародному конкурсі фотографій Муніципалітет м. Кутаїсі (Грузія), який є містом-партнером Сум, оголосив фотоконкурс «Іло», названий на честь кутаїського фотографа та колориста Іло Хахіашвілі.

Конкурс проводиться з 2007 року, а з 2018 року він став міжнародним.

Цьогоріч темою фотозмагання є «Портрет», а рубрика вільної теми називається «Мобільне фото».

Світлини приймають до 10 листопада. Переможці стануть відомі 1 грудня 2021 року. На церемонії нагородження експонуватимуть 50 кращих фотографій.

Учасники конкурсу повинні подати цифрові файли (у форматі jpeg; розмір файлу, що надсилається – 20х30 см, 300 dpi). Авторські права на надіслані фотографії повинні належати особі, на ім'я якої було подано твір для участі.

Заявки надсилати на пошту: invest@smr.gov.ua, (питання за телефоном 700–582)