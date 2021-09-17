Сумской дзюдоист выиграл чемпионат Украины Сегодня, 12 октября, стартовал чемпионат Украины по дзюдо среди взрослых.

В Запорожье собрались почти все самые сильнейшие спортсмены Украины. В первый день были разыграны медали в половине весовых категорий у мужчин и женщин.

Лучшим среди сумчан стал Артем Хомула, который выиграл первенство в весе до 73 кг, где соревновалось наибольшее количество спортсменов – 41.

Также в призах студенты СумГУ, выступающие за другие регионы:

1 место - Анастасия Антипина (63 кг) и Дальшот Халматов (60 кг)

2 место - Никита Голобородько (60 кг) и Антон Шугалеев (66 кг)

3 место - Татьяна Лимзаева (52 кг), Кирилл Самотуг (60 кг) и Богдан Ядов (66 кг).