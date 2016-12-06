На Сумщині відбудуться виступи зразково-показового оркестру Збройних Сил України

Проєкт за участю провідних військово-музичних установ (підрозділів), спрямований на пропагування військової служби у Збройних Силах України, зміцнення авторитету та іміджу українського війська в суспільстві.
На території Сумської області виступи зразково-показового оркестру Збройних Сил України відбудуться з 18 по 26 жовтня. У м. Ромни оркестр зазвучить 18 жовтня. Наступного дня виступ оркестру пройде в Лебедині. 20 жовтня своїми виступами оркестр здивує жителів Путивля, а 21 жовтня – Білопілля.
У Глухові святкова програма передбачена на 22 жовтня. Також виступи оркестру відбудуться у містах Шостка та Суми 23 та 24 жовтня відповідно.
В Охтирці оркестр зазвучить 25 жовтня, а в Конотопі – 26 жовтня.
Перед виступами оркестру будуть проходити й інші заходи: тематичні, інформаційні та фотовиставки про військову службу, демонстрація озброєння, засобів захисту, сучасних елементів матеріально-технічного, речового та продовольчого забезпечення ЗСУ, тактичної медицини.
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