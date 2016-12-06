На Сумщині відбудуться виступи зразково-показового оркестру Збройних Сил України Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України від 11 серпня 2021 року № 18940/С продовжено реалізацію протягом 2021-2023 років Всеукраїнського патріотично-мистецького проєкту «Армія з народом».

Проєкт за участю провідних військово-музичних установ (підрозділів), спрямований на пропагування військової служби у Збройних Силах України, зміцнення авторитету та іміджу українського війська в суспільстві.

На території Сумської області виступи зразково-показового оркестру Збройних Сил України відбудуться з 18 по 26 жовтня. У м. Ромни оркестр зазвучить 18 жовтня. Наступного дня виступ оркестру пройде в Лебедині. 20 жовтня своїми виступами оркестр здивує жителів Путивля, а 21 жовтня – Білопілля.

У Глухові святкова програма передбачена на 22 жовтня. Також виступи оркестру відбудуться у містах Шостка та Суми 23 та 24 жовтня відповідно.

В Охтирці оркестр зазвучить 25 жовтня, а в Конотопі – 26 жовтня.

Перед виступами оркестру будуть проходити й інші заходи: тематичні, інформаційні та фотовиставки про військову службу, демонстрація озброєння, засобів захисту, сучасних елементів матеріально-технічного, речового та продовольчого забезпечення ЗСУ, тактичної медицини.