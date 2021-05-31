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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Конотопские борцы с медалями международного турнира

7-9 октября в Стрые прошел 13-й детский турнир «Кубок Довбуша 2021» по греко-римской борьбе.

В соревнованиях приняли участие 243 спортсмена из 29 команд из Украины, Молдовы, Беларуси, Румынии, Словакии и Эстонии.

Воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили завоевали 4 золотые и 3 бронзовые медали:

1 места - Макаровець Богдан, Гегель Андрей, Венець Александр и Рошка Федор;

3 места – Начовный Артур. Шевченко Егор и Ревенко Максим.

Подготовил спортсменов Заслуженный тренер Украины Виктор Гайдук.

Спорт Греко-римская борьба
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