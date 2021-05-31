Конотопские борцы с медалями международного турнира

В соревнованиях приняли участие 243 спортсмена из 29 команд из Украины, Молдовы, Беларуси, Румынии, Словакии и Эстонии.
Воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили завоевали 4 золотые и 3 бронзовые медали:
1 места - Макаровець Богдан, Гегель Андрей, Венець Александр и Рошка Федор;
3 места – Начовный Артур. Шевченко Егор и Ревенко Максим.
Подготовил спортсменов Заслуженный тренер Украины Виктор Гайдук.
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