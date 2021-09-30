Сегодня в Сумах ФК «Альянс» сыграет с «Олимпиком» Сегодня, 11 октября, в Сумах на стадионе «Юбилейный» пройдет игра 13-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

Липоводолинский «Альянс» примет донецкий «Олимпик», который еще в прошлом сезоне играл в Премьер-лиге, но опустился в первую по финансовым причинам.

Игра начнется в 15:15.

После 12 туров «Альянс» на третьем месте с 23 очками, «Олимпик» с 17 на пятом. Обе команды сыграли по 11 матчей.

Стоимость билета 40 гривен, в день игры в кассах стадиона. Детям до 12 лет включительно вход свободный при предъявлении свидетельства о рождении.

Трансляция на YouTube канале «Первая лига».