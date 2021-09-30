Сегодня в Сумах ФК «Альянс» сыграет с «Олимпиком»

Липоводолинский «Альянс» примет донецкий «Олимпик», который еще в прошлом сезоне играл в Премьер-лиге, но опустился в первую по финансовым причинам.
Игра начнется в 15:15.
После 12 туров «Альянс» на третьем месте с 23 очками, «Олимпик» с 17 на пятом. Обе команды сыграли по 11 матчей.
Стоимость билета 40 гривен, в день игры в кассах стадиона. Детям до 12 лет включительно вход свободный при предъявлении свидетельства о рождении.
Трансляция на YouTube канале «Первая лига».
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