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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские каратисты с медалями международного турнира

9-10 октября в Харькове прошёл международный турнир «Kharkiv open».

Соревнования собрали 700 спортсменов из 46 клубов Украины, Армении, Грузии, Казахстана и США.

В первый день турнира выступали дети до 11 лет. Юные спортсмены из сумского клуба «Прогресс» завоевали: «золото» - Лысенко Макар, «бронзу» - Еременко Денис, Скачок Александра, Скороспешкина Кира, Скороспешкина Жасмин, Тищенко Даниил, а также Скачок Александра, Деревянко Анастасия и Филатова Вероника в командном кумитэ.

Представители сумского клуба «Вадо кай» добыли «серебро» - Вероника Котенко и Назар Ющук, «бронзу» -  Ева Балагуровская, команда девушек Вероника Котенко, Ева Балагуровская и София Степура.

Также с «бронзой» представитель глуховского клуба «Самурай» Егор Кузнецов.

Во второй день выступали спортсмены от 12 лет и старше. Сумчане взяли: «золото» - Гейко Аня и Косарич Андрей, «серебро» - Лазарева Дарина, Пехтерев Михаил, Михайлик Станислав, Багирова Юлия и Гейко Аня, Багирова Юлия, Кадурина Мария в командном кумитэ, «бронзу» - Угнич София, Билоус Даниил, Трушина Алина и в командном кумитэ - Пехтерев Миша, Билоус Даниил, Стойка Илья, Бондаренко Глеб и Косарич Андрей, Касьянов Даниил, Буглак Андрей. В итоге «Прогресс» попал в десятку лучших клубов турнира.

«Вадо-кай» также не остался без медалей: «золото» в возрастной категории «до 21 лет» получил Олег Пащенко, также он добавил «серебро» среди мужчин, также вторым был Михаил Кихтенко, «бронзу» добыли Валерий Сонных, Евгений Крыгин и Илья Сахно.

Спорт Каратэ
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