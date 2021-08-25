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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 22:32191

Сумские гандболисты стартовали в высшей лиге

Сегодня, 8 октября, стартовал первый тур чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд в высшей лиге.

В сумах прошло сразу два матча. СГК «Сумы» проиграл «ХАИ-ФГХО» (Харьков) 19:25 (9:11). За «сумчан» отличились Михаил Яценко – 7 голов, Артём Олексюк – 4…

«RGM Group – СумДУ» сыграл вничью с «УДХТУ» (Днепр)-28:28 (12:15). За наших отличились Александр Колесников - 8, Иван Чеботарь - 7, Андрей Занимонец - 6, Александр Герус - 5 мячей…

Еще в одной встрече «ХНУ» (Хмельницкий) обыграл ДЮСШ им. Лагутина (Запорожье) 23:16 (13:7).

Завтра пройдут повторные матчи. «Сумы» сыграют в 9.00 в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко, «RGM Group – СумДУ» - в 12.30 в манеже СумГУ.

Спорт Гандбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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