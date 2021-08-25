Сумские гандболисты стартовали в высшей лиге

В сумах прошло сразу два матча. СГК «Сумы» проиграл «ХАИ-ФГХО» (Харьков) 19:25 (9:11). За «сумчан» отличились Михаил Яценко – 7 голов, Артём Олексюк – 4…
«RGM Group – СумДУ» сыграл вничью с «УДХТУ» (Днепр)-28:28 (12:15). За наших отличились Александр Колесников - 8, Иван Чеботарь - 7, Андрей Занимонец - 6, Александр Герус - 5 мячей…
Еще в одной встрече «ХНУ» (Хмельницкий) обыграл ДЮСШ им. Лагутина (Запорожье) 23:16 (13:7).
Завтра пройдут повторные матчи. «Сумы» сыграют в 9.00 в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко, «RGM Group – СумДУ» - в 12.30 в манеже СумГУ.
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