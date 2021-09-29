В Сумах стартовал второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве Второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд начался сегодня, 8 октября, в детском парке «Сказка».

В нем примут участие шесть клубов из Сум, Полтавы и Борисполя. Результаты пятницы: СДЮШОР «Динамо» г. Сумы - Сборная команда г. Полтава 5:2 ХК «Колос» КОЦОП Борисполь – «СумГУ» г. Сумы 7:0 МСК «Сумчанка» г. Сумы – «ИФК СумГПУ» г. Сумы 10:0 Завтра сыграют: 10:00 «ИФК СумГПУ» - «СумГУ» Сумы 12:00 СДЮШОР «Динамо» - ХК «Колос» 14:00 МСК «Сумчанка» - Сборная команда г. Полтава