В Сумах стартовал второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве

В нем примут участие шесть клубов из Сум, Полтавы и Борисполя.
Результаты пятницы:
СДЮШОР «Динамо» г. Сумы - Сборная команда г. Полтава 5:2
ХК «Колос» КОЦОП Борисполь – «СумГУ» г. Сумы 7:0
МСК «Сумчанка» г. Сумы – «ИФК СумГПУ» г. Сумы 10:0
Завтра сыграют:
10:00 «ИФК СумГПУ» - «СумГУ» Сумы
12:00 СДЮШОР «Динамо» - ХК «Колос»
14:00 МСК «Сумчанка» - Сборная команда г. Полтава
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