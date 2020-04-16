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Зеленский уволил главу Шосткинского района

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Оксану Тарасюк с должности председателя Шосткинской районной государственной администрации Сумской области.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте главы государства.

«Освободить Тарасюк Оксану Николаевну от должности председателя Шосткинского районной государственной администрации Сумской области согласно поданному ей заявлению», - говорится в распоряжении.

Оксана Тарасюк была назначена на должность главы  Шосткинской  районной государственной администрации Сумской области 24 апреля.

Политика Тарасюк Оксана Николаевна Шостка
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