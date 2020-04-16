Зеленский уволил главу Шосткинского района

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте главы государства.
«Освободить Тарасюк Оксану Николаевну от должности председателя Шосткинского районной государственной администрации Сумской области согласно поданному ей заявлению», - говорится в распоряжении.
Оксана Тарасюк была назначена на должность главы Шосткинской районной государственной администрации Сумской области 24 апреля.
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