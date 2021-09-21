Сумские хоккеистки вернулись в дивизион Трофи

Став третьими на розыгрыше Кубка Европейских чемпионов Челленджер І в Праге (Чешская Республика), наш клуб выходит в дивизион Trophy. МСК «Сумчанка» благодаря высокому показателю на групповом этапе обеспечила себе место в тройке лидеров.
Напомним: «Сумчанка» 10 лет подряд провела в дивизионе Трофи, выпав из самого сильного дивизиона в 2009 году. А в 2019 году опустилась в третий дивизион, в прошлом году розыгрыш не проводили из-за пандемии коронавируса.
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