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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские хоккеистки вернулись в дивизион Трофи

МСК «Сумчанка» поднимается в дивизион Трофи Кубка европейских чемпионов по хоккею на траве.

Став третьими на розыгрыше Кубка Европейских чемпионов Челленджер І в Праге (Чешская Республика), наш клуб выходит в дивизион Trophy. МСК «Сумчанка» благодаря высокому показателю на групповом этапе обеспечила себе место в тройке лидеров.

Напомним: «Сумчанка» 10 лет подряд провела в дивизионе Трофи, выпав из самого сильного дивизиона в 2009 году. А в 2019 году опустилась в третий дивизион, в прошлом году розыгрыш не проводили из-за пандемии коронавируса.

Спорт Кубок европейских чемпионов по хоккею на траве МСК Сумчанка Хоккей на траве
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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