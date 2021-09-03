На Сумщине заблокировали канал контрабанды анаболиков за границу

У задержанного изъято более 1000 таблеток и ампул сильнодействующих препаратов.
По данным предварительного следствия, противоправную деятельность наладил житель Ахтырского района. Контрабандный товар делец заказывал через специализированные интернет-платформы.
Полученную продукцию он пытался скрыто переправить своим сообщникам через госграницу для продажи.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Управления СБУ в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.
По оперативной информации, средства разворовывались на строительстве отделения для приема больных COVID-19 и ремонте трех амбулаторий....
СБУ разоблачила медиков, которые заставляли онкобольных покупать "бесплатные лекарства"....
СБУ провела масштабные учения по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи северной границы с РФ....
Купить Covid-сертификат, не делая прививки? К сожалению, возможно. Но стоит ли?...
Сумчанин Василий Воронин прокомментировал вчерашние обыски, которые провели СБУ у него дома и на СТО....