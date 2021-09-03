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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:11123

На Сумщине заблокировали канал контрабанды анаболиков за границу

СБУ разоблачила в Сумской области схему нелегальной переправки сильнодействующих веществ за границу. Задержан организатор контрабандного канала на попытку незаконного перемещения оптовой партии стероидов.

У задержанного изъято более 1000 таблеток и ампул сильнодействующих препаратов.

По данным предварительного следствия, противоправную деятельность наладил житель Ахтырского района. Контрабандный товар делец заказывал через специализированные интернет-платформы.

Полученную продукцию он пытался скрыто переправить своим сообщникам через госграницу для продажи.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Управления СБУ в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.

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Право Анаболики СБУ Стероиды
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