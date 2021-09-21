Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:41943

Кипрская компания стала владельцем 79% акций "Сумское МНПО-Инжиниринг"

Зарегистрированная на Кипре Inter Growth Investments Limited в процессе допэмиссии акций АО "Сумское машиностроительное НПО – Инжиниринг" приобрела 5 млн 642 тыс. 402 шт. его акций, что составляет 79,012% уставного капитала компании.

Согласно информации в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее уведомление "Сумское МНПО-Инжиниринг" получило от Inter Growth Investments 5 октября, пишет Fixygen.

Как сообщалось, 22 марта текущего года акционеры "СМНПО-Инжиниринг" решили увеличить уставный капитал в 8,7 раза – до 25,149 млн грн за счет закрытого размещения акций дополнительной эмиссии на сумму 22,272 млн грн. При этом акционеры определили, что участником размещения акций является акционер "Интер Гроус Инвестмент Лимитед" (Inter Growth Investments Limited).

Согласно данным НКЦБФР, под кодом ЭГРПОУ 00205618 числится АО "Укрхимпроект", уставный капитал которого до эмиссии составлял 2,877 млн грн, в котором по состоянию на второй квартал 2021 года Inter Growth владело 75,4676% акций, еще 6,3911% принадлежало гражданину Украины Александру Киселеву.

Между тем, как сообщалось, "Укрхимпроект" изменил название на "СМНПО-Инжиниринг" еще в конце 2019 года. В начале текущего года Антимонопольный комитет Украины отмечал, что контроль над Inter Growth Investments принадлежит гражданину России (Владимиру Лукьяненко-младшему – Ред.).

В свою очередь в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей конечным бенефициаром 75,47% акций АО "СМНПО-Инжиниринг" с уставным капиталом 13,710 млн грн в настоящее время указан Владимир Лукьяненко-старший – генеральный директор предприятия.

АО "СМНПО-Инжиниринг" - одно из ведущих в Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудования для нефтяной, газовой, атомной и химической промышленности. В 2020 году компания получила 52,32 млн грн чистой прибыли против убытка 12,73 млн грн годом ранее, чистый доход составил 891,82 млн грн.

 

Экономика Сумское НПО-Инжиниринг
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине за вторник 17 летальных случаев от COVID-19
Сегодня 08:45
В Сумах на месяц перекроют Первомайскую
04.10.2021 10:01
На Сумщине пьяный водитель устроил три ДТП за два часа
Сегодня 17:13
На Сумщине планируется уменьшить количество медколледжей
Сегодня 17:08
В Сумах тест-драйв закончился угоном
Сегодня 16:39
На Сумщине увеличили количество больниц для пациентов с COVID-19
Сегодня 16:24
На Сумщине глава сельсовета заплатил наложенный на него штраф из бюджета громады
Сегодня 15:44
На Сумщине разоблачена легализации незаконно добытого нефтяного сырья
Сегодня 15:21
Инновационные лекарства прямого действия на коронавирус уже на Сумщине
Сегодня 15:10
В Глухове школьника затравили из-за печатных тетрадей: мама не купила – значит, не любит
Сегодня 14:54
Жителя Сумщины, укравшего в супермаркете на 400 грн, оштрафовали на 34 000 грн
Сегодня 14:29
Серийный домушник приговора суда будет ждать за решеткой
Сегодня 13:44
view counter

Статьи

Коммунальный футбол: быть или не быть?
Вчера 20:12
Головний інфекціоніст Сумщини про ризики інфікування та профілактика захворювання на COVID-19 (відео)
Вчера 14:12
Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.