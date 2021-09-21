Кипрская компания стала владельцем 79% акций "Сумское МНПО-Инжиниринг" Зарегистрированная на Кипре Inter Growth Investments Limited в процессе допэмиссии акций АО "Сумское машиностроительное НПО – Инжиниринг" приобрела 5 млн 642 тыс. 402 шт. его акций, что составляет 79,012% уставного капитала компании.

Согласно информации в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее уведомление "Сумское МНПО-Инжиниринг" получило от Inter Growth Investments 5 октября, пишет Fixygen.

Как сообщалось, 22 марта текущего года акционеры "СМНПО-Инжиниринг" решили увеличить уставный капитал в 8,7 раза – до 25,149 млн грн за счет закрытого размещения акций дополнительной эмиссии на сумму 22,272 млн грн. При этом акционеры определили, что участником размещения акций является акционер "Интер Гроус Инвестмент Лимитед" (Inter Growth Investments Limited).

Согласно данным НКЦБФР, под кодом ЭГРПОУ 00205618 числится АО "Укрхимпроект", уставный капитал которого до эмиссии составлял 2,877 млн грн, в котором по состоянию на второй квартал 2021 года Inter Growth владело 75,4676% акций, еще 6,3911% принадлежало гражданину Украины Александру Киселеву.

Между тем, как сообщалось, "Укрхимпроект" изменил название на "СМНПО-Инжиниринг" еще в конце 2019 года. В начале текущего года Антимонопольный комитет Украины отмечал, что контроль над Inter Growth Investments принадлежит гражданину России (Владимиру Лукьяненко-младшему – Ред.).

В свою очередь в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей конечным бенефициаром 75,47% акций АО "СМНПО-Инжиниринг" с уставным капиталом 13,710 млн грн в настоящее время указан Владимир Лукьяненко-старший – генеральный директор предприятия.

АО "СМНПО-Инжиниринг" - одно из ведущих в Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудования для нефтяной, газовой, атомной и химической промышленности. В 2020 году компания получила 52,32 млн грн чистой прибыли против убытка 12,73 млн грн годом ранее, чистый доход составил 891,82 млн грн.

