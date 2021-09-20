На проспекте Лушпы ДТП Сегодня, 4 октября, в Сумах произошло ДТП с участием легковых авто.

Сегодня около 19.30 в обласном центре на проспекте Лушпы, недалеко от перекрестка с улицей Харьковской произошло лобовое столкновение Ford Kuga и Lada 111. Авто получили механические повреждения. О пострадавших информации нет. На месте работает полиция. Подробности позже.