Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:01291

Шосткинский сырзавод сменил владельца

Французская корпорация по производству молочных продуктов Groupe Lactalis завершила покупку бизнеса группы Bel Group в Германии, Италии и Украине, включая Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, бренд Leerdammer и украинскую компанию Bel Shostka Ukraine в обмен на принадлежащие Lactalis 1,59 млн акций Bel (23,16% общего количества акций).

Как сообщается в пресс-релизе компании Bel, сделка была завершена 30 сентября, пишет Бизнес.Цензор.

"Все предварительные условия сделки были выполнены, в том числе безусловное одобрение слияния, полученное от Европейской комиссии 26 августа", – отмечается в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что приобретение Bel Shostka Ukraine позволит Lactalis расширять свой украинский бизнес, где компания работает последние 25 лет.

Как сообщалось, французские корпорации Lactalis Group и Bel Group в марте объявили о заключении сделки, в которою также вошла Bel Shostka Ukraine.

Напомним, Lactalis Group владеет в Украине двумя молокоперерабатывающими заводами в Николаевской и Днепропетровской областях. Компания выпускает продукцию под торговыми марками President, Lactel, Galbani, Societe, "Дольче", "Фанни", "Лактония", "Локо Моко" и др. В целом французская группа Lactalis по производству молочной продукции представлена 237 заводами в 42 странах.

ЧАО "Бель Шостка Украина" (ранее – ОАО "Шосткинский гормолкомбинат") – один из крупнейших производителей сыров в стране. В мае 2007 года предприятие приобрела французская группа Bel – ведущий мировой производитель сыров, представлен в более чем 120 странах.

"Бель Шостка Украина" выпускает сыры под брендами "Шостка", "Весела Корівка", Kiri, MiniBabybel, Leerdammer.

Экономика Бель Шостка
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В шосткинском сыре меньше жиров, чем положено
24.05.2019 10:35

В шосткинском сыре меньше жиров, чем положено

Инспекторы Кривоозерского межрайонного управления Главного управления в Николаевской области отобрали в одном из магазинов образцы сыра «Российский классический» (50 процентов...

27.04.2016 14:11

Бель Шостка Украина сменила главу набсовета

Производитель молочных продуктов, компания «Бель Шостка Украина» в ходе собрания акционеров 26 апреля 2016 г. получила нового главу наблюдательного совета....

08.01.2016 15:16

Специалисты Гоструда обнаружили почти полторы сотни нарушений в «Бель Шостка Украина»

Во время всесторонней комиссионной проверки соблюдения требований законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда на ПАО «Бель Шостка Украина», государственными...

02.07.2015 13:43

На «Бель Шостка Украина» новый гендиректор

Генеральным директором ПАО «Бель Шостка Украина» назначен гражданин Франции Пьер Николя Берниго, который заменит предыдущего главу компании Лорана Штрауса....

16.03.2015 07:45

«Бель Шостка Украина» сократила чистую прибыль на 41%

Компания «Бель Шостка Украина», являющаяся крупным украинским производителем сыра, получила в 2014 году 29 млн грн чистой прибыли. Это на...

Новости

На Сумщине 15 летальных случаев от коронавируса за сутки (подробности)
Сегодня 09:03
В Сумах на месяц перекроют Первомайскую
Вчера 10:01
В Конотопе на пожаре погиб хозяин дома (видео)
Сегодня 10:18
Шосткинский сырзавод сменил владельца
Сегодня 10:01
Сумские лучники выиграли Кубок Украины
Сегодня 09:23
Деньги кончились: матч «Сумы» – «Таврия» не состоится
Сегодня 09:17
На Сумщине контрабандисты пытались ввезти из РФ стоматпринадлежности, косметику и автозапчасти
Сегодня 08:40
В Сумах появился новый мурал
Сегодня 08:11
На проспекте Лушпы ДТП
Вчера 20:20
Зеленський і Коломойський могли відмивати гроші, вкрадені у ПриватБанку – міжнародне розслідування
Вчера 18:55
Сумские власти будут бороться с автомобилями на пешеходных улицах запрещающими знаками
Вчера 17:53
За неделю на Сумщине зарегистрировано 2470 опасных события
Вчера 17:10
view counter

Статьи

Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.