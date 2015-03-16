Шосткинский сырзавод сменил владельца

Как сообщается в пресс-релизе компании Bel, сделка была завершена 30 сентября, пишет Бизнес.Цензор.
"Все предварительные условия сделки были выполнены, в том числе безусловное одобрение слияния, полученное от Европейской комиссии 26 августа", – отмечается в сообщении.
В пресс-релизе отмечается, что приобретение Bel Shostka Ukraine позволит Lactalis расширять свой украинский бизнес, где компания работает последние 25 лет.
Как сообщалось, французские корпорации Lactalis Group и Bel Group в марте объявили о заключении сделки, в которою также вошла Bel Shostka Ukraine.
Напомним, Lactalis Group владеет в Украине двумя молокоперерабатывающими заводами в Николаевской и Днепропетровской областях. Компания выпускает продукцию под торговыми марками President, Lactel, Galbani, Societe, "Дольче", "Фанни", "Лактония", "Локо Моко" и др. В целом французская группа Lactalis по производству молочной продукции представлена 237 заводами в 42 странах.
ЧАО "Бель Шостка Украина" (ранее – ОАО "Шосткинский гормолкомбинат") – один из крупнейших производителей сыров в стране. В мае 2007 года предприятие приобрела французская группа Bel – ведущий мировой производитель сыров, представлен в более чем 120 странах.
"Бель Шостка Украина" выпускает сыры под брендами "Шостка", "Весела Корівка", Kiri, MiniBabybel, Leerdammer.
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