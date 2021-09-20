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Зеленський і Коломойський могли відмивати гроші, вкрадені у ПриватБанку – міжнародне розслідування

Провідні світові видання одночасно оприлюднили матеріали розслідування про глобальну корупцію та відмивання грошей – Pandora Papers. Серед фігурантів – президент України Володимир Зеленський і його близьке оточення.

Документи Pandora Papers підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників. Про це також йдеться у фільмі «Слідства.Інфо» «Офшор 95. Таємниці бізнесу президента Зеленського».

Понад 600 журналістів з усіх куточків світу рік досліджували 11,9 мільйонів офшорних документів. 

Журналісти знайшли підтвердження інформації, яка була опублікована під час президентських перегонів навесні 2019 року – схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія "Квартал 95" почала співпрацювати з телеканалом "1+1".

Достовірність наведеної у документах Pandora Papers та у схемі інформації засвідчили джерела "Слідства.Інфо".

У 2012 році "кварталівці" зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. У схемі  були задіяні крім Володимира Зеленського брати Сергій та Борис Шефір, сценарист та режисер «Кварталу 95» Андрій Яковлев, а також нинішній очільник Служби безпеки України Іван Баканов. 

Офшорні компанії, які ймовірно перераховували кошти "кварталівцям", підозрюють у відмиванні мільярдів з "Приватбанку", співвласником якого раніше був Коломойський.

Крім того, за даними джерел "Слідства.Інфо", переказ грошей відбувався через кіпрську філію "Приватбанку" — ту саму, через яку олігарх міг відмивати мільйони. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників "95 кварталу" мала рахунок у цьому банку. Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей.

Журналісти намагалися отримати позицію Зеленського стосовно мільйонів від Коломойського та офшорних дивідендів. Втім, у Зеленського повідомили, що "відповіді не буде". 


 
 
 
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