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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:59142

Сумские баскетболисты стартовали с поражения

Сегодня, 2 октября, БК «СумДУ» стартовал в новом сезоне чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

Первая игра против БК «Мариуполь» на выезде в более чем наполовину обновленном составе была явно притирочной. Игроки пока еще привыкают другу к другу, поэтому пока поражение 89:71 (27-11, 20-13, 23-21, 19-24).

Завтра пройдет повторная игра.

Спорт Баскетбол БК СумДУ
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