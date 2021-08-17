Сумские баскетболисты стартовали с поражения

Первая игра против БК «Мариуполь» на выезде в более чем наполовину обновленном составе была явно притирочной. Игроки пока еще привыкают другу к другу, поэтому пока поражение 89:71 (27-11, 20-13, 23-21, 19-24).
Завтра пройдет повторная игра.
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