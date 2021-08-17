Сумские баскетболисты стартовали с поражения Сегодня, 2 октября, БК «СумДУ» стартовал в новом сезоне чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

Первая игра против БК «Мариуполь» на выезде в более чем наполовину обновленном составе была явно притирочной. Игроки пока еще привыкают другу к другу, поэтому пока поражение 89:71 (27-11, 20-13, 23-21, 19-24). Завтра пройдет повторная игра.