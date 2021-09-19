ФК «Сумы» разгромил абсолютный аутсайдер Сумской коммунальный клуб в шестой раз крупно проиграл во второй лиге.

Сегодня, 2 октября, проходят игры 11-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге. ФК «Сумы», который сам является аутсайдером (5 очков и 15-е место) приехал в гости к абсолютному аутсайдеру одесскому «Реал-Фарме» (0 очков в 10 играх, 16-е место) и умудрился прервать их проигрышную серию. Да как! Сыграв вничью первый тайм 1:1 (за сумчан отличился Никита Асеев), во втором гости пропустили четырежды.

В итоге 5:1 – первая победа одесситов, которые по-прежнему остаются на последнем месте в группе Б. И 7-я подряд встреча сумчан без побед. За это время они забили 5 и пропустили 23 гола, набрав 1 очко.

Прекрасное вложение средств городского бюджета. Браво!