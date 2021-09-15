Сумские футзалисты проиграли в Херсоне Сегодня, 2 октября, прошли матчи 5-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

АФФК «Сумы» играл в гостях против вице-чемпиона Украины херсонского «Продэксима».

Сумчане открыли счет на 4-й минуте – Александр Сметаненко. Однако уже в первом тайме хозяева забили трижды. Затем еще столько же во втором тайме, пока наши не забили второй мяч. И после этого на 36-й минуте забил наш Антон Власенко.

В итоге 7:2 – уверенная победа херсонцев. У сумчан остается 3 очка в 4 играх.