Водителя с Сумщины будут судить за ДТП на Хмельнитчине, в котором пострадал его 1,5-годовалый сын

Следователи Шепетовского РУП объявили подозрение 34-летнему водителю с Сумщины, причастному к ДТП, в котором тяжело травмировался полуторагодовалый ребенок. Автопроисшествие произошло в августе этого года на 93-м километре автодороги Н-02 сообщением Кременец - Белая Церковь - Ржищев - Канев – Софиевка, пишет Депо.
Как информируют в Шепетовском РУП водитель автомобиля марки Volkswagen Golf двигался со стороны Тернопольской области в направлении поселка городского типа Ямполь Шепетовского района. В салоне авто на заднем пассажирском сидении находились жена и полуторагодовалый сын водителя. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с седельным тягачом марки Renault с полуприцепом.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры "Фольксвагена" - женщина и ребенок получили многочисленные травмы: переломы и ушибы. В тяжелом состоянии пострадавших доставили в больницу.
Следователи Шепетовского РУП по факту провели досудебное расследование и установили все обстоятельства происшествия.
Сейчас водителю автомобиля Volkswagen Golf уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины, то есть в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, причинившее потерпевшему тяжкое телесное повреждение.
Обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, в результате ДТП водитель легкового автомобиля, его 28-летняя жена и маленький сын получили телесные повреждения и были госпитализированы в местную больницу.
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