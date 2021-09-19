Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:09137

Водителя с Сумщины будут судить за ДТП на Хмельнитчине, в котором пострадал его 1,5-годовалый сын

Местные следователи установили все факты ДТП и передали дело в суд.

Следователи Шепетовского РУП объявили подозрение 34-летнему водителю с Сумщины, причастному к ДТП, в котором тяжело травмировался полуторагодовалый ребенок. Автопроисшествие произошло в августе этого года на 93-м километре автодороги Н-02 сообщением Кременец - Белая Церковь - Ржищев - Канев – Софиевка, пишет Депо.

Как информируют в Шепетовском РУП водитель автомобиля марки Volkswagen Golf двигался со стороны Тернопольской области в направлении поселка городского типа Ямполь Шепетовского района. В салоне авто на заднем пассажирском сидении находились жена и полуторагодовалый сын водителя. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с седельным тягачом марки Renault с полуприцепом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры "Фольксвагена" - женщина и ребенок получили многочисленные травмы: переломы и ушибы. В тяжелом состоянии пострадавших доставили в больницу.

Следователи Шепетовского РУП по факту провели досудебное расследование и установили все обстоятельства происшествия.

Сейчас водителю автомобиля Volkswagen Golf уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины, то есть в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, причинившее потерпевшему тяжкое телесное повреждение.

Обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, в результате ДТП водитель легкового автомобиля, его 28-летняя жена и маленький сын получили телесные повреждения и были госпитализированы в местную больницу.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Полиция Сум разыскивает водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Сегодня 10:31

Полиция Сум разыскивает водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Происшествие произошло 30 сентября, около 21:20, в городе Сумы по улице С. Бандеры....

В Сумах сбили электросамокатершу
30.09.2021 17:46

В Сумах сбили электросамокатершу

29 сентября, около 8 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Сергея Табалы....

В Сумах перевернулся грузовик – подробности от патрульных
30.09.2021 17:31

В Сумах перевернулся грузовик – подробности от патрульных

Сегодня, 30 сентября, около 10:30, патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на улице Замостянской....

В Сумах перевернулась фура
30.09.2021 11:29

В Сумах перевернулась фура

ДТП произошло сегодня, 30 сентября, на улице Линейной....

В Сумах произошла авария на Харьковской
29.09.2021 17:23

В Сумах произошла авария на Харьковской

Сегодня, 29 сентября, в полдень патрульные получили сообщение о ДТП на Харьковской....

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 338 человек
Сегодня 08:51
Водителя с Сумщины будут судить за ДТП на Хмельнитчине, в котором пострадал его 1,5-годовалый сын
Сегодня 15:09
Руководителю Ахтырского управления ГСЧС, которого поймали на взятке, отправили под стражу
Сегодня 12:18
В Сумах «Федорченко» выиграл тендер на 15 млн на ремонт сквера «Садко»
Сегодня 11:44
В Сумах пропал 41-летний мужчина
Сегодня 10:39
Полиция Сум разыскивает водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Сегодня 10:31
Сумские баскетболисты стартуют сегодня в высшей лиге (трансляция)
Сегодня 10:29
Сегодня «Сумы» сыграют в Одессе (трансляция)
Сегодня 09:12
На Сумщине полицейские оперативно поймали домушников
Сегодня 09:08
Сумские футзалисты сыграют против вице-чемпионов (трансляция)
Сегодня 08:20
Фонд социальной защиты инвалидов отсудил у ПАО «Сумыхимпром» 4 млн грн
Вчера 18:24
У Сумах відзначать 5 років осередку «Пласту»
Вчера 18:15
view counter

Статьи

«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.