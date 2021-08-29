На Сумщине полицейские оперативно поймали домушников 1 октября сотрудники управления уголовного розыска, отдела уголовного анализа Главного управления полиции области, Роменского районного отдела полиции задержали двух мужчин во время совершения квартирной кражи.

Злоумышленниками оказались 26-ти и 40-летний жители города Ромны. В ходе следствия установлено, что мужчины, путем отжима окна, попали в дом 73-летней жительницы Роменского района. Оттуда похитили все ценное, что нашли - а это 2000 гривен, цепочку и крестик.

Сейчас один из них задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Полицейские проверяют злоумышленников на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.