Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:08127

На Сумщине полицейские оперативно поймали домушников

1 октября сотрудники управления уголовного розыска, отдела уголовного анализа Главного управления полиции области, Роменского районного отдела полиции задержали двух мужчин во время совершения квартирной кражи.

Злоумышленниками оказались 26-ти и 40-летний жители города Ромны. В ходе следствия установлено, что мужчины, путем отжима окна, попали в дом 73-летней жительницы Роменского района. Оттуда похитили все ценное, что нашли - а это 2000 гривен, цепочку и крестик.

Сейчас один из них задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Полицейские проверяют злоумышленников на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Шостке задержали 19-летнюю воровку
Вчера 17:10

В Шостке задержали 19-летнюю воровку

К участковым офицерам полиции обратилась представительница администрации одного из магазинов в Шостке....

В Сумах воры вскрыли авто на глазах свидетельницы
28.09.2021 17:28

В Сумах воры вскрыли авто на глазах свидетельницы

«Открыли машину, похитили из нее вещи и скрылись», - такое сообщение получили патрульные на проспекте Курском....

В Сумах будут судить банковскую работницу, укравшую полмиллиона
27.09.2021 10:13

В Сумах будут судить банковскую работницу, укравшую полмиллиона

За незаконные действия с документами на перевод 550 тыс. грн судить сотрудницу банковского учреждения....

Роменская полиция разыскивает злоумышленников, которые обокрали пенсионерку
14.09.2021 11:00

Роменская полиция разыскивает злоумышленников, которые обокрали пенсионерку

Домой к 75-летней жительнице Липоводолинщины под предлогом покупки сельхозпродукции пришли неизвестные мужчина и женщина, которые интересовались разным: то орехами, то...

Полицейские Сумщины поймали воров
29.08.2021 08:43

Полицейские Сумщины поймали воров

Интересовали злоумышленников деньги, ювелирные изделия из золота и другое имущество....

view counter

Статьи

«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.