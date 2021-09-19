Сумские баскетболисты стартуют сегодня в высшей лиге (трансляция)

Сумчане встретятся в гостях с БК «Мариуполь». Начало игр: в субботу в 14.00, в воскресенье в 12.00.
Сегодня, 2 октября, пройдут матчи 11-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Сумському осередку «Пласту» 5 років....
Сегодня, 1 октября, стартует 11-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Большой зал МЦ «Романтика» на три ближайшие дни наполнится духом спортивной борьбы и соперничества....
3 октября в Сумах на стадионе «Юбилейный» липоводолинский «Альянс» примет «Агробизнес» из Волочиска....