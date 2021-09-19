Сумские баскетболисты стартуют сегодня в высшей лиге (трансляция) 2-3 октября БК «СумДУ» сыграет матчи 1-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

Сумчане встретятся в гостях с БК «Мариуполь». Начало игр: в субботу в 14.00, в воскресенье в 12.00.