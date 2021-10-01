На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 338 человек COVID-19 подтвердили у 338 человек (Конотопский р-н - 46, Ахтырский р-н - 41, Роменский р-н - 18, Сумской р-н - 183, Шосткинский р-н - 50).

По состоянию на 2 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 84 248 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1434 летальных случая, за минувшие сутки - 7 (Конотопский р-н - 1, Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 79 264 человека, из них за минувшие сутки - 152 (Конотопский р-н - 22 Ахтырский р-н - 16, Роменский р-н - 26, Сумской р-н - 76, Шосткинский р-н - 12).