На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 338 человек

По состоянию на 2 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 84 248 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1434 летальных случая, за минувшие сутки - 7 (Конотопский р-н - 1, Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 3).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 79 264 человека, из них за минувшие сутки - 152 (Конотопский р-н - 22 Ахтырский р-н - 16, Роменский р-н - 26, Сумской р-н - 76, Шосткинский р-н - 12).
Об этом во время совещания сообщил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко....
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