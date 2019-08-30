На Сумщине дали год условно врачу, из-за которой умер новорожденный

Приговором Белопольского районного суда от 01.10.2021 гражданка К. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины и назначено ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с врачебной деятельностью сроком на 1 год.
На основании ст. 75 УК Украины К. освобождена от отбывания назначенного судом основного наказания с установлением испытательного срока на 1 год.
Кроме этого, с К. в пользу потерпевшей Т. взыскано расходы на правовую помощь адвоката в сумме 4500 грн.
Также взыскано с Коммунального некоммерческого предприятия Белопольская районного совета «Белопольская центральная районная больница» в пользу потерпевшей Т. моральный ущерб, причиненный вследствие совершения уголовного преступления в сумме 100 000 грн.
Дело в отношении врача, обвиняемой в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем смерть новорожденного ребенка, назначено к судебному разбирательству....