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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:58358

На Сумщине дали год условно врачу, из-за которой умер новорожденный

К 1 году лишения свободы с установлением испытательного срока осуждена врач, из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей которой умер новорожденный ребенок.

Приговором Белопольского районного суда от 01.10.2021 гражданка К. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины и назначено ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с врачебной деятельностью сроком на 1 год.

На основании ст. 75 УК Украины К. освобождена от отбывания назначенного судом основного наказания с установлением испытательного срока на 1 год.

Кроме этого, с К. в пользу потерпевшей Т. взыскано расходы на правовую помощь адвоката в сумме 4500 грн.

Также взыскано с Коммунального некоммерческого предприятия Белопольская районного совета «Белопольская центральная районная больница» в пользу потерпевшей Т. моральный ущерб, причиненный вследствие совершения уголовного преступления в сумме 100 000 грн.

Право Смерть новорожденного
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30.08.2019 14:40

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