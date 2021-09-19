Сегодня «Виктория» сыграет с «Таврией» (трансляция)

«Виктория» из Николаевки Сумского района будет играть на выезде против симферопольской «Таврии». Матч начнется в 16.00 в с. Марьяновка Херсонской области.
Накануне игры «Таврия» с 12 очками на 11-м месте в турнирной таблице, «Виктория» с 14 очками на 7-м.
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