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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:12251

Сегодня «Виктория» сыграет с «Таврией» (трансляция)

Сегодня, 1 октября, стартует 11-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

«Виктория» из Николаевки Сумского района будет играть на выезде против симферопольской «Таврии». Матч начнется в 16.00 в с. Марьяновка Херсонской области.

Накануне игры «Таврия» с 12 очками на 11-м месте в турнирной таблице, «Виктория» с 14 очками на 7-м.

Спорт Анонс Виктория Николаевка Трансляция Футбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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