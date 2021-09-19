В Роменский районный отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась 54-летняя жительница района. Она сообщила, что ее 78-летняя мать стала жертвой мошенничества. Как выяснилось, ей в ночное время позвонил неизвестный и объяснил, что ее внук попал в больницу и ему срочно нужна операция, но для этого необходимые средства.
Во время телефонного разговора женщина услышала еще и якобы стон своего внука. Поэтому, испугавшись за его жизнь, она сообщила, что деньги есть.
Далее, уже рано утром, к пенсионерке домой приехал мужчина и представился врачом. Хозяйка завела его в дом, достала все свои сбережения и отдала псевдоврачу. Когда же последний ушел, то старушка решила поинтересоваться, хватит ли денег на операцию, поэтому позвонила своей дочери. Та поняла, что это были мошенники и о происшествии сразу сообщила в полицию.
Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины и начали все необходимые меры по установлению места нахождения мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Менее двух часов потребовалось оперативникам Ахтырского районного отдела полиции чтобы разыскать и задержать афериста, который действовал по схеме «Ваш родственник...
Злоумышленник под предлогом увеличения кредитного лимита заявительницы узнал всю необходимую информацию и снял с нее банковского счета 15000 гривен....
До 3 лет лишения свободы грозит гастролеру, который по известной схеме обманывал доверчивых людей....
Воспользовавшись доверием заявительницы мошеннице удалось завладеть денежными средствами в размере 50 000 гривен....
Жертвой Интернет-мошенников стала молодая мать, которая пыталась через всемирную сеть продать ненужную ей вещь....