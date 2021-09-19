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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:52429

На Сумщине полицейские разыскивают мошенников, которые выманили у старушки около 20 тыс. грн

Жительница Роменского района, чтобы спасти своего внука, который якобы попал в больницу, отдала неизвестным все свои сбережения.

В Роменский районный отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась 54-летняя жительница района. Она сообщила, что ее 78-летняя мать стала жертвой мошенничества. Как выяснилось, ей в ночное время позвонил неизвестный и объяснил, что ее внук попал в больницу и ему срочно нужна операция, но для этого необходимые средства.

Во время телефонного разговора женщина услышала еще и якобы стон своего внука. Поэтому, испугавшись за его жизнь, она сообщила, что деньги есть.

Далее, уже рано утром, к пенсионерке домой приехал мужчина и представился врачом. Хозяйка завела его в дом, достала все свои сбережения и отдала псевдоврачу. Когда же последний ушел, то старушка решила поинтересоваться, хватит ли денег на операцию, поэтому позвонила своей дочери. Та поняла, что это были мошенники и о происшествии сразу сообщила в полицию.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины и начали все необходимые меры по установлению места нахождения мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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