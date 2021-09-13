В Сумах у наркоагрария нашли 3 кило марихуаны Около 3 кг наркотического средства «каннабис» и более 100 растений конопли - в Сумах прекращена деятельность очередного наркоагрария.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в рамках уголовного производства прекращена деятельность лица, которая занималась незаконным оборотом наркотических средств в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

По данным следствия, 30 сентября во время обыска в хозяйственной постройке, построенной на берегу реки Псел в г. Сумы, обнаружено и изъято 10 полиэтиленовых пакетов и бумажных свертков с веществом, похожим на наркотическое средство «каннабис» весом около 3 кг, 4 устройства для употребления наркотических средств с наслоением их остатков. В то же время на земельном участке, расположенном рядом с сооружением, обнаружена плантация растений конопли в количестве 82 куста, а также 37 в высушенном виде.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, изъятые вещества и предметы переданы на экспертное исследование. Решается вопрос о, уведомлениb о подозрении лица, причастного к выращиванию и хранению наркотических средств с целью сбыта.

Деятельность наркоагрария прекращено сотрудниками Управления стратегических расследований в Сумской области Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с сотрудниками следственного отдела Управления Службы безопасности в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.