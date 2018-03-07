Сумские чирлидерши отличились в столице

Сумчанки одержали победу в пяти номинациях: Волк Екатерина в номинации Urban CHEER dance solo и Perfomance CHEER dance solo - 2 золотые медали (возрастная категория Seniors), Волкова Анна в номинации Jazz dance solo - золотая медаль (возрастная категория minis), Волкогон Алиса в номинации Urban CHEER dance solo - золотая медаль (возрастная категория minis). Команда Just & U в номинации Urban CHEER dance - золотая медаль (возрастная категория Juniors).
30 ноября воспитанники тростянецкой народного акробатической студии «Эдельвейс» (рук. Никифорова Л.В.) приняли участие в Кубке черлидеров Украины в г. Киев....
29 апреля прошёл открытый турнир в г.Боярка Киевской обл. «Звезды черлидинга»....
14-15 апреля во Львове проходил чемпионат Украины среди школьников и студентов по чирлидингу....
24 марта прошёл открытый чемпионат г. Полтава по чирлидингу....
3-4 марта в Харькове прошёл чемпионат Украины по чирлидингу....