Сумские чирлидерши отличились в столице 26 сентября воспитанницы кружка «чирлидинг» (руководитель А.Кравченко) Сумского областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью приняли участие в соревнованиях по чирлидингу в рамках Европейской недели спорта и National Fitness Day в Украине, который проходил в г. Киев.

Сумчанки одержали победу в пяти номинациях: Волк Екатерина в номинации Urban CHEER dance solo и Perfomance CHEER dance solo - 2 золотые медали (возрастная категория Seniors), Волкова Анна в номинации Jazz dance solo - золотая медаль (возрастная категория minis), Волкогон Алиса в номинации Urban CHEER dance solo - золотая медаль (возрастная категория minis). Команда Just & U в номинации Urban CHEER dance - золотая медаль (возрастная категория Juniors).