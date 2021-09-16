На Сумщине авто врезалось в дерево: пассажирка в больнице

Происшествие произошло 25 сентября на автодороге между Глуховом и селом Полошки.
Как предварительно установили сотрудники полиции, 36-летний водитель автомобиля ВАЗ 21061 выехал на обочину проезжей части, где совершил наезд на дерево.
В результате дорожно-транспортного происшествия, 34-летняя пассажирка транспортного средства была доставлена в больницу.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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