На Сумщине авто врезалось в дерево: пассажирка в больнице Глуховские полицейские выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала пассажирка автомобиля.

Происшествие произошло 25 сентября на автодороге между Глуховом и селом Полошки.

Как предварительно установили сотрудники полиции, 36-летний водитель автомобиля ВАЗ 21061 выехал на обочину проезжей части, где совершил наезд на дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия, 34-летняя пассажирка транспортного средства была доставлена в больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.