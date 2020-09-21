На Сумщине на самоизоляции 48 классов Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщила директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова.

По ее словам, только за выходные в области провакцинировались 1050 педагогических работников. Но в то же время в области очень увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. По состоянию на сегодня на самоизоляцию в области пошли 48 классов из-за распространения COVID-19. На сегодня в области болеет 133 ребенка и 53 педагога.

«Сейчас два учреждения образования не имеют права работать в условиях «желтой зоны» в обычном режиме. Ведь в этих заведениях сегодня обнаружено COVID-19, поэтому их коллективы сегодня проходят тестирование, - отметила Виктория Гробовая. - Поэтому у меня просьба ко всем учебным заведениям - осуществить полную вакцинацию против COVID-19».