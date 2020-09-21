Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:23127

На Сумщине на самоизоляции 48 классов

Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщила директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова.

По ее словам, только за выходные в области провакцинировались 1050 педагогических работников. Но в то же время в области очень увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. По состоянию на сегодня на самоизоляцию в области пошли 48 классов из-за распространения COVID-19. На сегодня в области болеет 133 ребенка и 53 педагога.

«Сейчас два учреждения образования не имеют права работать в условиях «желтой зоны» в обычном режиме. Ведь в этих заведениях сегодня обнаружено COVID-19, поэтому их коллективы сегодня проходят тестирование, - отметила Виктория Гробовая. - Поэтому у меня просьба ко всем учебным заведениям - осуществить полную вакцинацию против COVID-19».

Общество Самоизоляция
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах на самоизоляции 21 класс
Сегодня 10:33

В Сумах на самоизоляции 21 класс

Об этом сегодня, 27 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко....

В Сумах на самоизоляции 7 классов
20.09.2021 10:47

В Сумах на самоизоляции 7 классов

Об этом сегодня, 20 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко....

19.10.2020 10:02

В Сумах на самоизоляции 5 групп в детсадах

Об этом сегодня, 19 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко....

В Сумах на самоизоляции 30 классов
28.09.2020 12:00

В Сумах на самоизоляции 30 классов

Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника горуправления образования Татьяна Дрыга....

В Сумах на самоизоляции 27 классов
21.09.2020 10:54

В Сумах на самоизоляции 27 классов

Об этом сегодня, 21 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко....

view counter

Статьи

Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 18.15
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.20
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Віхола душ (Дзінтарс Дрейбергс, 2019)
Віхола душ (Дзінтарс Дрейбергс, 2019)
Кино Планета Кіно
18.00
Бестселер (Ліна Росслер, 2021)
Бестселер (Ліна Росслер, 2021)
Кино Планета Кіно
13.50; 20.10; 22.10
Режим героя (А.Дж. Теслер, 2021)
Режим героя (А.Дж. Теслер, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10; 20.20
Холодний розрахунок (Пол Шредер, 2021)
Холодний розрахунок (Пол Шредер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 14.20; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.