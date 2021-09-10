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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:32728

В Ромнах на ж/д вокзале насмерть сбили человека

Сегодня, 27 сентября, около в 9.50, на территории железнодорожного вокзала г. Ромны водитель автомобиля ЗИЛ совершил наезд на 24-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

При выезде на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 51-летний житель г. Сумы, управляя автомобилем ЗИЛ 135ЛМ, при движении задним ходом допустил наезд на 24-летнего жителя Кролевецкого района.

Молодого человека зажало между задней частью автомобиля ЗИЛ и передней частью автомобиля ГАЗ-66, который стоял закрепленный на платформе вагона.

В результате происшествия пострадавший от полученных повреждений скончался.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и проводятся следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Досуг Смертельное ДТП
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