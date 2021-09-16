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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:16384

ФК «Сумы» в пятый раз крупно проиграл

В дерби Сумщины победу одержал ФК «Тростянец».

Сегодня, 25 сентября, стартовал 10-й тур чемпионата Украины по футболу во 2 лиге. В Тростянце встречались местные и сумские «горожане».

Игра завершилась уверенной победой хозяев 4:1. Голы забивали: Валерий Гайван, 27 (пен.), Павел Пастухов, 72, 90+2, Максим Гаврась, 82 - Андрей Глоба, 75.

После этой победы «Тростянец» с 14 очками поднялся на шестое место, правда, основные конкуренты играют завтра. А «Сумы» с 5 очками в активе и 5 крупными поражениями в пассиве по-прежнему на 15-м.

Спорт ФК Сумы ФК Тростянец Футбол
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