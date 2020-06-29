Сумские волейболисты стартовали с победы

Первыми на площадку в спортзале УАБД (Петропавловская, 57) вышли две харьковские команды: «Локомотив - Сборная Харьковской области-1» переиграла КУ «ХФКСП» ХОР-Юракадемия-2» 3:0 (25-21, 25-22, 25-16).
Затем на паркет вышли хозяева «ШВСМ-СумДУ» и Сборная Украины U-18. Наши были сильнее 3:0 (25-15, 25-17, 25-18).
Завтра сыграют:
11.00 Сборная Украины U18 - «Локомотив – Сборная Харьковской области - 1»
13.30 «ШВСМ-СумДУ» - «ХФСКП» ХОР-Юракадемия-2 Харьков
25-26 сентября в Сумах пройдут игры первого тура чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге среди мужчин....
Европейская конфедерация волейбола предлагает всем болельщикам определить лучших игроков группового этапа чемпионата Европы-2021....
10-13 июня в Коблево Одесской области состоялись IX летние Всеукраинские игры ветеранов спорта памяти М.М.Бакы по волейболу....
11-13 мая в Житомире состоялся финальный этап студенческих соревнований по волейболу среди мужских команд....
26-28 июня прошел финальный тур чемпионата Украины по волейболу среди женских команд высшей лиги....