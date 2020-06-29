Сумские волейболисты стартовали с победы Сегодня, 25 сентября, в Сумах стартовал первый тур чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд высшей лиги.

Первыми на площадку в спортзале УАБД (Петропавловская, 57) вышли две харьковские команды: «Локомотив - Сборная Харьковской области-1» переиграла КУ «ХФКСП» ХОР-Юракадемия-2» 3:0 (25-21, 25-22, 25-16). Затем на паркет вышли хозяева «ШВСМ-СумДУ» и Сборная Украины U-18. Наши были сильнее 3:0 (25-15, 25-17, 25-18). Завтра сыграют: 11.00 Сборная Украины U18 - «Локомотив – Сборная Харьковской области - 1» 13.30 «ШВСМ-СумДУ» - «ХФСКП» ХОР-Юракадемия-2 Харьков