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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:4574

Сумские волейболисты стартовали с победы

Сегодня, 25 сентября, в Сумах стартовал первый тур чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд высшей лиги.

Первыми на площадку в спортзале УАБД (Петропавловская, 57) вышли две харьковские команды: «Локомотив - Сборная Харьковской области-1» переиграла КУ «ХФКСП» ХОР-Юракадемия-2» 3:0 (25-21, 25-22, 25-16).

Затем на паркет вышли хозяева «ШВСМ-СумДУ» и Сборная Украины U-18. Наши были сильнее 3:0 (25-15, 25-17, 25-18).

Завтра сыграют:

11.00 Сборная Украины U18 - «Локомотив – Сборная Харьковской области - 1»

13.30 «ШВСМ-СумДУ» - «ХФСКП» ХОР-Юракадемия-2 Харьков

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ
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