В Сумах на Роменской - ДТП с пострадавшим

В результате аварии пострадал водитель авто. На машине скорой мужчину доставили в медучреждение для оказания помощи.
На месте аварии работают правоохранители. Детали происшествия выясняются, пишет Ваш шанс.
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