В Сумах на Роменской - ДТП с пострадавшим Сегодня, около 17.00 на ул. Роменской в Сумах случилось ДТП с участием автомобиля Hyundai.

В результате аварии пострадал водитель авто. На машине скорой мужчину доставили в медучреждение для оказания помощи. На месте аварии работают правоохранители. Детали происшествия выясняются, пишет Ваш шанс.