У кролевчанина полицейские изъяли 1,5 кило конопли Кролевецкие правоохранители обнаружили и изъяли 1,5 килограмма конопли у местного жителя.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства 40-летнего жителя города Кролевец полицейские обнаружили и изъяли большое количество вещества растительного происхождения, внешне похожего на коноплю.

Мужчина хранил наркотики как в высушенном состоянии, так и в измельченном, готовом для употребления виде. Все изъятое следователи направили на экспертизу.

Полиция открыла три уголовных производства по признакам ч. 2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.