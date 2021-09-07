У кролевчанина полицейские изъяли 1,5 кило конопли

В ходе санкционированного обыска по месту жительства 40-летнего жителя города Кролевец полицейские обнаружили и изъяли большое количество вещества растительного происхождения, внешне похожего на коноплю.
Мужчина хранил наркотики как в высушенном состоянии, так и в измельченном, готовом для употребления виде. Все изъятое следователи направили на экспертизу.
Полиция открыла три уголовных производства по признакам ч. 2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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