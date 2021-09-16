Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:25179

В Сумах пройдет второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве

Второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд состоится на поле в детском парке «Сказка» 8-10 октября.

В нем примут участие шесть клубов из Сум, Полтавы и Борисполя.

Расписание игр:

Пятница, 8 октября

11:00 СДЮШОР «Динамо» г. Сумы - Сборная команда г. Полтава

13:00 ХК «Колос» КОЦОП Борисполь – «СумГУ» г. Сумы

15:00 МСК «Сумчанка» г. Сумы – «ИФК СумГПУ» г. Сумы

Суббота, 9 октября

10:00 «ИФК СумГПУ» - «СумГУ» Сумы

12:00 СДЮШОР «Динамо» - ХК «Колос»

14:00 МСК «Сумчанка» - Сборная команда г. Полтава

Воскресенье, 10 октября

10:00 Сборная команда г. Полтава - ХК «Колос»

12:00 СДЮШОР «Динамо» - «ИФК СумГПУ»

14:00 «СумГУ» - МСК «Сумчанка»

После первого тура лидирует «Сумчанка» - 12 очков, у «Колоса» - 9, у СДЮШОР «Динамо» - 8…

Спорт Анонс Хоккей на траве
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах пройдет чемпионат Украины по бодибилдингу
Сегодня 12:26

В Сумах пройдет чемпионат Украины по бодибилдингу

Открытый чемпионат Украины WABBA 2021 запланирован на 7 ноября....

Сумчан запрошують на презентацію дитячої книги про нашу планету «Велетунські казки»
Сегодня 09:39

Сумчан запрошують на презентацію дитячої книги про нашу планету «Велетунські казки»

25 вересня у СНАУ пройде презентація дитячої книги про нашу планету «Велетунські казки». Початок об 11.00....

Сумские хоккеистки готовятся к Кубку Европейских чемпионов
Сегодня 08:30

Сумские хоккеистки готовятся к Кубку Европейских чемпионов

МСК «Сумчанка» готовится к соревнованиям Кубка Европейских чемпионов в третьем по силе дивизионе....

На выходных в Сумах пройдут сразу четыре чемпионата
Вчера 13:58

На выходных в Сумах пройдут сразу четыре чемпионата

Конец сентября в Сумах ознаменуется яркими спортивными событиями....

Сегодня в Сумах «Альянс» сыграет с командой УПЛ в кубке Украины
Вчера 08:04

Сегодня в Сумах «Альянс» сыграет с командой УПЛ в кубке Украины

Сегодня, 23 сентября, липоводолинский «Альянс» сыграет с командой УПЛ - закарпатским «Минаем» в рамках 1/16 финала Кубка Украины....

Новости

Еще 297 жителей Сумщины подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 09:09
После 4 лет судов на Сумщине вернули 148 га земли за 30 млн грн
Сегодня 16:28
В Сумах в детском парке «Сказка» хотят срубить 26 деревьев
Сегодня 16:01
Підприємниць Сумщини запрошують на безкоштовний онлайн-тренінг
Сегодня 15:44
В Сумах пройдет второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве
Сегодня 15:25
Управление здравоохранения сообщает о резком ухудшении ситуации с COVID-19 в Сумах
Сегодня 14:51
Сьогодні день народження почесної громадянки Сум
Сегодня 14:42
На Сумщине будут судить начальницу райотдела Госгеокадастра Сумщины
Сегодня 14:09
Липоводолинский «Альянс» узнал соперника по 1/8 Кубка Украины
Сегодня 13:46
Сумские власти ответили на петицию о создании сети общественных туалетов в местах массового отдыха людей
Сегодня 13:08
В Сумах пройдет чемпионат Украины по бодибилдингу
Сегодня 12:26
В Сумской таможне новый руководитель
Сегодня 11:38
view counter

Статьи

Как правильно выбрать электропилу? ®
Сегодня 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
Вчера 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
Вчера 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
16.09.2021 12:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.