В Сумах пройдет второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве

В нем примут участие шесть клубов из Сум, Полтавы и Борисполя.
Расписание игр:
Пятница, 8 октября
11:00 СДЮШОР «Динамо» г. Сумы - Сборная команда г. Полтава
13:00 ХК «Колос» КОЦОП Борисполь – «СумГУ» г. Сумы
15:00 МСК «Сумчанка» г. Сумы – «ИФК СумГПУ» г. Сумы
Суббота, 9 октября
10:00 «ИФК СумГПУ» - «СумГУ» Сумы
12:00 СДЮШОР «Динамо» - ХК «Колос»
14:00 МСК «Сумчанка» - Сборная команда г. Полтава
Воскресенье, 10 октября
10:00 Сборная команда г. Полтава - ХК «Колос»
12:00 СДЮШОР «Динамо» - «ИФК СумГПУ»
14:00 «СумГУ» - МСК «Сумчанка»
После первого тура лидирует «Сумчанка» - 12 очков, у «Колоса» - 9, у СДЮШОР «Динамо» - 8…
Открытый чемпионат Украины WABBA 2021 запланирован на 7 ноября....
25 вересня у СНАУ пройде презентація дитячої книги про нашу планету «Велетунські казки». Початок об 11.00....
МСК «Сумчанка» готовится к соревнованиям Кубка Европейских чемпионов в третьем по силе дивизионе....
Конец сентября в Сумах ознаменуется яркими спортивными событиями....
Сегодня, 23 сентября, липоводолинский «Альянс» сыграет с командой УПЛ - закарпатским «Минаем» в рамках 1/16 финала Кубка Украины....