На Сумщине нашли женщину, которая на два дня потерялась в лесу, собирая грибы

Живую и невредимую 62-летнюю жительницу села Банычи нашли полицейские в лесу, вблизи села Веселое, где она провела двое суток. Женщина имеет проблемы с памятью, поэтому не смогла самостоятельно найти дорогу домой.
Напомним, 19 сентября жительница села Банычи пошла в лес за грибами, а назад не вернулась. О ее исчезновении в полицию сообщила соседка.
Глуховские правоохранители развернули широкомасштабную поисковую операцию: опрашивали односельчан и жителей соседних сел, прочесывали ближайшие лесные массивы, информацию о ее розыск разместили в средствах массовой информации и расклеили по селам ориентировки с описанием ее внешности и фотографиями.
Неравнодушные граждане рассказывали полицейским, где предположительно может находиться женщина, после чего данная местность тщательно проверялась.
Эта кропотливая работа дала свой положительный результат - женщину нашли в лесу, вблизи села Веселое, в 17 километрах от ее дома. Там она провела двое суток.
Во время разговора с гражданкой выяснилось, что она имеет проблемы с памятью, из-за чего не смогла самостоятельно найти дорогу домой.
Обогретую, накормленную и напоенную горячим чаем пенсионерку, полицейские доставили домой.
Жительница села Банычи 19 сентября пошла в лес за грибами и назад не вернулась. Полицейские принимают все меры по розыску...
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