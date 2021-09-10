На Сумщине нашли женщину, которая на два дня потерялась в лесу, собирая грибы Полицейские Глухова благодарят неравнодушным гражданам за помощь в розыске без вести пропавшей пенсионерки.

Живую и невредимую 62-летнюю жительницу села Банычи нашли полицейские в лесу, вблизи села Веселое, где она провела двое суток. Женщина имеет проблемы с памятью, поэтому не смогла самостоятельно найти дорогу домой.

Напомним, 19 сентября жительница села Банычи пошла в лес за грибами, а назад не вернулась. О ее исчезновении в полицию сообщила соседка.

Глуховские правоохранители развернули широкомасштабную поисковую операцию: опрашивали односельчан и жителей соседних сел, прочесывали ближайшие лесные массивы, информацию о ее розыск разместили в средствах массовой информации и расклеили по селам ориентировки с описанием ее внешности и фотографиями.

Неравнодушные граждане рассказывали полицейским, где предположительно может находиться женщина, после чего данная местность тщательно проверялась.

Эта кропотливая работа дала свой положительный результат - женщину нашли в лесу, вблизи села Веселое, в 17 километрах от ее дома. Там она провела двое суток.

Во время разговора с гражданкой выяснилось, что она имеет проблемы с памятью, из-за чего не смогла самостоятельно найти дорогу домой.

Обогретую, накормленную и напоенную горячим чаем пенсионерку, полицейские доставили домой.