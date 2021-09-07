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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:02405

На Сумщине будут судить наркоагрария

До 7 лет лишения свободы грозит мужчине, на приусадебном участке которого изъято около 800 растений снотворного мака.

Великописаревским отделом Ахтырской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего мужчины, который на приусадебном участке выращивал снотворный мак для изготовления наркотического средства - опий ацетилированный.

По данным следствия, обвиняемый на собственном приусадебном участке выращивал растения мака, которые, согласно заключению экспертов, содержат наркотически активные алкалоиды опия. Всего обнаружено и изъято почти 800 растений. Более того, во время обыска по месту жительства мужчины обнаружено и изъято около 300 г маковой соломки, а также медицинский шприц с наркотическим средством - опий ацетилированный, который он лично изготовил из растений мака.

Деятельность наркоагрария прекращено в августе 2021 года сотрудниками Ахтырского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 310 (незаконное выращивание снотворного мака в количестве пятисот и более растений) и ч. 1 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств) УК Украины. За содеянное ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Наркотики
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