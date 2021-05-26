Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:15572

Сумские депутаты не явились на сессию

Сегодня, 22 сентября, планировалось провести очередную сессию Сумского горсовета.

Однако на заседании зарегистрировалось всего 12 человек из 43. Для кворума нужно минимум 22. Мэр Сум Александр Лысенко перенес сессию на следующую среду.

Предварительно депутаты собрали 26 подписей под обращением к мэру о переносе сессии как раз на 29 сентября из-за невозможности проработать все проекты решения в срок. Однако, как видно, мэр не прислушался к ним, поэтому они проголосовали ногами.

Политика Сессия горсовета
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах перенесли сентябрьскую сессию городского совета
10.09.2021 11:45

В Сумах перенесли сентябрьскую сессию городского совета

Городской голова Александр Лысенко издал распоряжение о проведении очередной сессии горсовета 22 сентября....

Что решали на сессии сумские депутаты?
11.08.2021 14:38

Что решали на сессии сумские депутаты?

Сегодня, 11 августа, городской совет провел внеочередное заседание, на котором решил ряд неотложных вопросов....

На завтра мэр Сум созывает срочную сессию горсовета
10.08.2021 17:23

На завтра мэр Сум созывает срочную сессию горсовета

11 августа состоится внеочередная сессия Сумского городского совета....

На очередную сессию сумские депутаты соберутся в предпоследнюю среду июня
01.06.2021 11:19

На очередную сессию сумские депутаты соберутся в предпоследнюю среду июня

Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение о созыве очередной сессии Сумского городского совета 8-го созыва на 23 июня....

Сумские депутаты разбежались с сессии
26.05.2021 12:27

Сумские депутаты разбежались с сессии

Сегодня, 26 мая, в Сумах проходила сессия сумского горсовета....

Новости

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 207 человек (подробности)
Сегодня 09:06
Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 12:50
Спустя три месяца после аварии с тремя пострадавшими на водителя под кайфом составили протокол (видео)
Сегодня 12:11
У кролевчанина полицейские изъяли 1,5 кило конопли
Сегодня 11:58
На Сумщине нашли женщину, которая на два дня потерялась в лесу, собирая грибы
Сегодня 11:15
На Сумщине будут судить наркоагрария
Сегодня 11:02
Шосткинские акробаты отличились на Кубке Украины
Сегодня 10:09
Полицейские разыскивают мошенницу, которая опустошила счет сумчанки
Сегодня 09:32
Сумские депутаты не явились на сессию
Сегодня 09:15
Шосткинец с «бронзой» полумарафона в Чернигове
Сегодня 09:05
Причин вспышки заболевания в школе на Сумщине не нашли, но нарушения есть
Сегодня 08:56
Как будут работать школы и детсады в Сумах с завтрашнего дня?
Сегодня 08:47
view counter

Статьи

Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
Вчера 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
Вчера 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
16.09.2021 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
16.09.2021 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
15.09.2021 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
15.09.2021 14:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.