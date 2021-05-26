Сумские депутаты не явились на сессию Сегодня, 22 сентября, планировалось провести очередную сессию Сумского горсовета.

Однако на заседании зарегистрировалось всего 12 человек из 43. Для кворума нужно минимум 22. Мэр Сум Александр Лысенко перенес сессию на следующую среду.

Предварительно депутаты собрали 26 подписей под обращением к мэру о переносе сессии как раз на 29 сентября из-за невозможности проработать все проекты решения в срок. Однако, как видно, мэр не прислушался к ним, поэтому они проголосовали ногами.