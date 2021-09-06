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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:31117

Шосткинские хоккеисты взяли «серебро» чемпионата Украины

С 17 по 19 сентября в Коростене состоялся чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2010-11 г.р.

В этих соревнованиях приняли участие 8 команд, в том числе три с Сумщины: две команды КДЮСШ «Барса» г. Шостка и СДЮШОР «Динамо» г.Сумы.

«Барса-1» заняла второе место, выиграв в группе у сумчан 10:2, КДЮСШ №1 г. Черкассы 6:0, «Авангард» г.Калиновка 3:0. В финальной части выиграла у команды ГДЮСШ №1 г. Винница 3:2, но проиграла финальную игру за первое место местному «Политехнику» 3:5. Подготовили спортсменов тренеры Махотков Вячеслав, Мороз Илья и Яковенко Игорь.

СДЮШОР «Динамо» в итоге стала шестой, «Барса-2» заняла 7-е место.

Спорт КДЮСШ Барса Хоккей на траве
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