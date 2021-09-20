Еще 67 жителей Сумщины подхватили коронавирус На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 67 человек.

COVID-19 подтвердили у 67 человек (Конотопский р-н - 18, Сумской р-н - 36, Шосткинский р-н - 13).

По состоянию на 20 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 81 037 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1387 летальных случая, за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 190 человек, из них за минувшие сутки - 10 (Сумской р-н - 10).