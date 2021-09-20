Еще 67 жителей Сумщины подхватили коронавирус

COVID-19 подтвердили у 67 человек (Конотопский р-н - 18, Сумской р-н - 36, Шосткинский р-н - 13).
По состоянию на 20 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 81 037 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1387 летальных случая, за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 190 человек, из них за минувшие сутки - 10 (Сумской р-н - 10).
Статистику предоставила сегодня, 20 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Удручающие цифры озвучила сегодня, 20 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
На Сумщине за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 121 человека....
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 170 человек....
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 147 человек....