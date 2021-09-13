В Сумах растет число стационарных больных коронавирусом Статистику предоставила сегодня, 20 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 72 взрослых, всего 86 человек (на 16 больше, чем неделей ранее). В том числе в 5-й горбольнице лечится 48 человек (+22), в том числе 20 на кислородной поддержке, 4 в отделении интенсивной терапии, 3 на ИВЛ.

В больнице Святого Пантелеймона 24 больных (+9), в том числе 1 в отделении интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.

В детской больнице 14 пациентов с подтверждённым диагнозом, 1 в отделении интенсивной терапии и еще трое с другой инфекционной патологией. Также 71 человек (+13) с другими инфекционными патологиями.

Всего в городских больницах 231 свободная койка для взрослых (-31), и 101 для детей (+13), - все с кислородом

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 26 (+12), 5 в отделении интенсивной терапии, 4 на ИВЛ. В областном госпитале для ветеранов 25 пациентов (+7), 4 в отделении интенсивной терапии, 2 на ИВЛ.