В Шостке копы разыскали и вернули домой подростка-беглеца

Сообщение об исчезновении 11-летнего ребенка в полицию поступило сегодня, 15 сентября, утром. Испуганная мать рассказала правоохранителям, что ее сын еще вчера убежал из дома и ночевать не вернулся. Женщина весь вечер и ночь пыталась самостоятельно найти его, обзванивая родственников, друзей сына и ища его по всему микрорайону. Только утром она решилась позвонить в полицию.
Женщина рассказала, что местонахождение ее ребенка может знать соседка. Поэтому не теряя ни минуты, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции сразу обратились к ней.
Выяснилось, что та действительно временно приютила у себя ребенка, искренне считая - так будет лучше для парня.
Пообщавшись со всеми участниками события, ювенальные полицейские выяснили - подросток боялся наказания от матери за проступок в школе и решил таким образом отсрочить неприятное общение. Он рассказал соседке, с сыном которой дружит, о возможных событиях дома при его возвращении, по-подростковому слишком их преувеличив. А та, поддавшись эмоциям, оставила его у себя.
Правоохранители уже провели профилактические беседы со всеми участниками события. А те, в свою очередь заверили, что сделали определенные выводы из этой истории.
Сам же парень уверяет полицейских, подобного больше не повторится, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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