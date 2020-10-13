В Сумской ОГА считают, что область готова к отопительному сезону на 90% Сумская область готова к отопительному сезону более чем на 90%. Об этом во время брифинга сообщил глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«На сегодня готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства области составляет 90,3%. Мы опережаем плановые показатели доведены Минрегионом. Ведь общегосударственный показатель - 90%», - сообщил Дмитрий Живицкий.

В частности, тепловое хозяйство области подготовлено на - 90,3%; водопроводно-канализационное хозяйство - 90,8%; дорожно-мостовое хозяйство - 89,7%; жилищное хозяйство - 90,3%; объекты социально-культурного назначения - 90,2%, в том числе: дошкольные учебные заведения - 89,6%, общеобразовательные учебные заведения - 89,9%, учреждения здравоохранения - 91,1%. Запасы угля составляют 100%.

По его словам, по информации инспекции Госэнергонадзора в Сумской области на отчетную дату из общего числа котельных, составляет 523 подписано актов готовности по 344 котельных (или 65,8%). Большинство предприятий подало на рассмотрение документы для получения актов готовности. Но еще есть время, поэтому до старта отопительного сезона должны быть все котельные подготовлены и акты готовности подписаны.

Глава облгосадминистрации сообщил, что есть определенные проблемы, связанные с теплоснабжающими предприятиями в городах Шостка, Сумы, Ахтырка. Но есть полное понимание с главами городских советов, поэтому идет работа в этом направлении, и ситуация контролируется.

Напомним: на аппаратном совещании в Сумской мэрии тепловики сообщали, что жилой фонд готов к отопительному сезону менее, чем на 50%. Акты готовности получили считанные дома.