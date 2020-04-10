На Сумщине полицейские вернули в детское учреждение подростка-беглеца

Парня правоохранители обогрели, накормили и доставили в Шосткинский областной центр социально-психологической реабилитации детей, где он живет последние месяцы.
Напомним 28 сентября в Шосткинское районное управление полиции поступило сообщение от педагогов школы о том, что 13-летний ученик самовольно покинул учебное заведение и его местонахождение неизвестно.
На розыск подростка, который неоднократно ранее убегал из дома, был ориентирован личный состав полиции Шостки и области. В поисках парня правоохранители отработали места скопления молодежи, спортплощадки и вокзалы. Информация о его поиске была размещена в средствах массовой информации, проинформированы сотрудники железной дороги, ведь ребенок любит путешествовать поездом.
В половине третьего ночи подростка нашли, последний сам пришел в отделение полиции в Середина-Буде.
Как выяснилось, парень самостоятельно добрался электропоездом до Середина-Буды и гулял по городу, пока не замерз и не проголодался. Хорошо понимая, что его ищут, он пошел в местную полицию.
Обогреть и накормить подростка стражи правопорядка доставили в Шосткинский областной центр социально-психологической реабилитации детей, где передали воспитателям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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