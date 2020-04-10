На Сумщине полицейские вернули в детское учреждение подростка-беглеца Замерзший и голодный, но живой и невредимый 13-летний подросток, которого искали все правоохранители области, ночью пришел в отделение полиции в Середина-Буде.

Парня правоохранители обогрели, накормили и доставили в Шосткинский областной центр социально-психологической реабилитации детей, где он живет последние месяцы.

Напомним 28 сентября в Шосткинское районное управление полиции поступило сообщение от педагогов школы о том, что 13-летний ученик самовольно покинул учебное заведение и его местонахождение неизвестно.

На розыск подростка, который неоднократно ранее убегал из дома, был ориентирован личный состав полиции Шостки и области. В поисках парня правоохранители отработали места скопления молодежи, спортплощадки и вокзалы. Информация о его поиске была размещена в средствах массовой информации, проинформированы сотрудники железной дороги, ведь ребенок любит путешествовать поездом.

В половине третьего ночи подростка нашли, последний сам пришел в отделение полиции в Середина-Буде.

Как выяснилось, парень самостоятельно добрался электропоездом до Середина-Буды и гулял по городу, пока не замерз и не проголодался. Хорошо понимая, что его ищут, он пошел в местную полицию.

Обогреть и накормить подростка стражи правопорядка доставили в Шосткинский областной центр социально-психологической реабилитации детей, где передали воспитателям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.