Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:05213

На Сумщине полицейские вернули в детское учреждение подростка-беглеца

Замерзший и голодный, но живой и невредимый 13-летний подросток, которого искали все правоохранители области, ночью пришел в отделение полиции в Середина-Буде.

Парня правоохранители обогрели, накормили и доставили в Шосткинский областной центр социально-психологической реабилитации детей, где он живет последние месяцы.

Напомним 28 сентября в Шосткинское районное управление полиции поступило сообщение от педагогов школы о том, что 13-летний ученик самовольно покинул учебное заведение и его местонахождение неизвестно.

На розыск подростка, который неоднократно ранее убегал из дома, был ориентирован личный состав полиции Шостки и области. В поисках парня правоохранители отработали места скопления молодежи, спортплощадки и вокзалы. Информация о его поиске была размещена в средствах массовой информации, проинформированы сотрудники железной дороги, ведь ребенок любит путешествовать поездом.

В половине третьего ночи подростка нашли, последний сам пришел в отделение полиции в Середина-Буде.

Как выяснилось, парень самостоятельно добрался электропоездом до Середина-Буды и гулял по городу, пока не замерз и не проголодался. Хорошо понимая, что его ищут, он пошел в местную полицию.

Обогреть и накормить подростка стражи правопорядка доставили в Шосткинский областной центр социально-психологической реабилитации детей, где передали воспитателям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Сбежавший ребенок
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Шостке копы разыскали и вернули домой подростка-беглеца
15.09.2021 17:45

В Шостке копы разыскали и вернули домой подростка-беглеца

Поссорившись с мамой, мальчик убежал из дома и ночевать не вернулся. Принятыми мерами полицейские нашли ребенка и вернули в семью....

Роменские спасатели нашли маленького беглеца
14.09.2021 11:35

Роменские спасатели нашли маленького беглеца

13 сентября в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины около 18.00 обратились родители мальчика, жителя села Коровинцы Роменского района, которые...

Полицейские Сумщины разыскали несовершеннолетнего беглеца с Николаевщины
03.07.2020 15:58

Полицейские Сумщины разыскали несовершеннолетнего беглеца с Николаевщины

Лишь сутки понадобилась оперативникам Сумской полиции для установления места нахождения 17-летнего жителя Николаевской области, который больше месяца находился в розыске....

На Сумщине полицейские оперативно разыскали и вернули в семью подростка, который сбежал из дома
18.05.2020 17:17

На Сумщине полицейские оперативно разыскали и вернули в семью подростка, который сбежал из дома

Меньше часа понадобилось сотрудникам полиции Шостки, чтобы разыскать 14-летнего жителя пгт Воронеж Шосткинского района. После ссоры с матерью он убежал...

10.04.2020 14:08

На Сумщине полицейские разыскали и вернули в семью 14-летнюю девушку

Час понадобился сотрудникам полиции Липовой Долины, чтобы установить место нахождения ребенка и вернуть ее домой....

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 368 человек
Сегодня 09:25
В Сумской мэрии разделили отдел молодежи и спорта
Сегодня 14:00
В Сумах поликлиника может остаться без тепла
Сегодня 13:46
В Сумах столкнулись легковушка и грузовик
Сегодня 13:10
На Сумщине полицейские вернули в детское учреждение подростка-беглеца
Сегодня 13:05
Сумские депутаты отдали несколько участков фирме «Федорченко»
Сегодня 12:58
Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра Лебедина
Сегодня 12:35
Сумы заплатят 40 млн грн Верхней Сыроватке за полигон
Сегодня 12:29
Сумские студенты отличились на Beach Games
Сегодня 12:19
В Сумах новый детсад в 12-м микрорайоне будет называться «Светлячок»
Сегодня 11:55
На Сумщине спасатели освободили водителя из покореженного в ДТП авто
Сегодня 11:48
На Сумщине секретаря сельсовета подозревают в незаконном выделении земли с убытками в 360 тыс. грн
Сегодня 11:46
view counter

Статьи

Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 18.15
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Шан-Чі та легенда десяти кілець (Дестін Деніел Креттон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.20
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Віхола душ (Дзінтарс Дрейбергс, 2019)
Віхола душ (Дзінтарс Дрейбергс, 2019)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Бестселер (Ліна Росслер, 2021)
Бестселер (Ліна Росслер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 13.50
Режим героя (А.Дж. Теслер, 2021)
Режим героя (А.Дж. Теслер, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10
Холодний розрахунок (Пол Шредер, 2021)
Холодний розрахунок (Пол Шредер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.20; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.